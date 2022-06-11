شؤون فلسطينية

منظمة أمريكية: إسرائيل تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين

منظمة أمريكية: إسرائيل تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
احتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي المرتبة الأولى عالميًا في قتل الصحفيين وانتهاك حقوقهم وملاحقتهم، وفقًا لدراسة تفصيلية نشرتها منظمة (التيارات المضادة Countercurrents) في أميركا.

وضمن هذا الترتيب تحل اسرائيل أولاً على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول عالمية أخرى تشهد حروبًا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات والإجرام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأفادت الدراسة بأنه "على أساس متوسط ​​عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل 10 ملايين من السكان سنويًا، فإن قتل الصحفيين على يد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة 73.4 مرة مما هو عليه في العالم ككل".

ومنذ العام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفيًا فلسطينيًا خلال قيامهم بعملهم الصحفي، آخرهم الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت في الأول من حزيران الجاري إثر إصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، والصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين.

أخبار ذات صلة

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

بحرية الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين في بحر رفح

بحرية الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين في بحر رفح

شاهد: شاب فلسطيني وجه لكمات لجنود الاحتلال أرادوا اعتقاله بمدينة الخليل

شاهد: شاب فلسطيني وجه لكمات لجنود الاحتلال أرادوا اعتقاله بمدينة الخليل

جنين: تشييع جثمان الشهيد سميح عمارنة في بلدة يعبد

جنين: تشييع جثمان الشهيد سميح عمارنة في بلدة يعبد

منصور عباس: لا مانع بأن نكون جزءاً من حكومة مع نتنياهو وبن غفير

منصور عباس: لا مانع بأن نكون جزءاً من حكومة مع نتنياهو وبن غفير

الخارجية: الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين وينكل بهم لسلب اراداتهم في الدفاع عنها

الخارجية: الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين وينكل بهم لسلب اراداتهم في الدفاع عنها

الديمقراطية: سياسة النفاق الدولي والكيل بمكيالين تمكّن الاحتلال من الإفلات من العقاب

الديمقراطية: سياسة النفاق الدولي والكيل بمكيالين تمكّن الاحتلال من الإفلات من العقاب

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

مقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

قيادي بـ(حماس): رقعة المقاومة بجنين اتسعت وجيش الاحتلال يجد مواجهات مسلحة من المقاومين

قيادي بـ(حماس): رقعة المقاومة بجنين اتسعت وجيش الاحتلال يجد مواجهات مسلحة من المقاومين

الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه اللاجئين

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه اللاجئين

رسمياً.. وزير الأوقاف يعلن تسعيرة الحج لحجاج الضفة الغربية

رسمياً.. وزير الأوقاف يعلن تسعيرة الحج لحجاج الضفة الغربية

فتوح يحذر من عواقب انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس

فتوح يحذر من عواقب انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

(حماس) تنعي عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة

(حماس) تنعي عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة

منوعات

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية &#34;من أول دقيقة&#34;؟

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية "من أول دقيقة"؟

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

عربي

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام