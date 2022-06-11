مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت: "إن مصر استجابت للحكومة الشرعية اليمنية بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء".وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في قصر الاتحادية مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أكد الرئيس السيسي أن "مصر لن تدخر جهدا في مساعدة اليمن الشقيق، وتقديم كل أوجه الدعم له"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ووصل رشاد العليمي أمس الجمعة إلى القاهرة للقاء السيسي، قادما من البحرين برفقة 5 من نوابه، في ثالث محطة له بجولته الخارجية الثانية بحسبما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.سيلتقي العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء من الحكومة اليمنية مسؤولين مصريين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية الموافقة على تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وصنعاء الدوليين، ضمن تنفيذ هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن اليمن.وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك"، إن "وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث عبر السكرتير العام عن خالص شكره للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن".وأضافت أن "شكري أعرب عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، وتمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني".