مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (سانا) السورية، بارتفاع عدد القتلى إلى 8 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين يعملون بحصاد القمح جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا.وقال مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو لوكالة (سانا): "إن حصيلة ضحايا الانفجار الناتج عن لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في بلدة دير العدس ارتفعت إلى 8 مدنيين من ثلاثة، بسبب إصابات البعض البليغة التي أدت إلى وفاتهم، وتم نقل جميع الجرحى إلى مشفى المجتهد بدمشق والباقي إلى مشفى الصنمين".وتشهد بعض مناطق درعا وريفها حوادث تفجير ألغام خلفتها التنظيمات المسلحة التي عاثت ترهيبا في المنطقة.