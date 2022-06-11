عاجل

  • منصور عباس: ليس لدينا مانع بأن نكون جزءاً من حكومة مع نتنياهو وبن غفير

عربي

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا) السورية، بارتفاع عدد القتلى إلى 8 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين يعملون بحصاد القمح جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا.

وقال مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو لوكالة (سانا): "إن حصيلة ضحايا الانفجار الناتج عن لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في بلدة دير العدس ارتفعت إلى 8 مدنيين من ثلاثة، بسبب إصابات البعض البليغة التي أدت إلى وفاتهم، وتم نقل جميع الجرحى إلى مشفى المجتهد بدمشق والباقي إلى مشفى الصنمين".

وتشهد بعض مناطق درعا وريفها حوادث تفجير ألغام خلفتها التنظيمات المسلحة التي عاثت ترهيبا في المنطقة.

أخبار ذات صلة

ما سبب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مطار دمشق قبل يومين؟

ما سبب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مطار دمشق قبل يومين؟

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق &#34;اعتمرنا&#34;

الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا"

توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة

توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة

مسؤول إيراني: أي تحرك إسرائيلي ضدنا سيكون &#34;ذريعة لمحوها عن وجه البسيطة&#34;

مسؤول إيراني: أي تحرك إسرائيلي ضدنا سيكون "ذريعة لمحوها عن وجه البسيطة"

أمنيون إسرائيليون: نحن نستعد للاستفزازات من قبل حزب الله حول منصة حقل التنقيب كاريش

أمنيون إسرائيليون: نحن نستعد للاستفزازات من قبل حزب الله حول منصة حقل التنقيب كاريش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه اللاجئين

أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه اللاجئين

فتوح يحذر من عواقب انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس

فتوح يحذر من عواقب انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس

(حماس) تنعي عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة

(حماس) تنعي عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة

أبو عرة: رقعة المقاومة تتسع من جنين لبقية المناطق بالضفة

أبو عرة: رقعة المقاومة تتسع من جنين لبقية المناطق بالضفة

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي يشكك بمصداقية مواقفه ودعواته لتحقيق السلام

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي يشكك بمصداقية مواقفه ودعواته لتحقيق السلام

مركز الأسرى للدراسات: بات ملحاً فتح ملف يحاسب الاحتلال لتورطه باستهداف الأسرى المحررين

مركز الأسرى للدراسات: بات ملحاً فتح ملف يحاسب الاحتلال لتورطه باستهداف الأسرى المحررين

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

منوعات

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية &#34;من أول دقيقة&#34;؟

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية "من أول دقيقة"؟

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

عربي

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 جراء انفجار لغم بحافلة بمحافظة درعا السورية

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام