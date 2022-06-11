الإسلامية المسيحية تدين قرار الاستيلاء على عقارات باب الخليل وتدعو للتصدي له

رام الله - دنيا الوطنحملت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدساتسلطات الاحتلال مسؤولية القرار التعسفي الذي اتخذته المحكمة العليا الإسرائيلية باستباحة ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وشرعنة الاستيلاء عليها لجمعية "عطريت كوهانيم" الاستيطانية المتطرفة.ووصفت الهيئة قرار المحكمة بأنه "مسيس ومتواطئ ولا يستند على أي أساس قانوني، وتجاهل كل البيانات والوثائق الجديدة التي قدمها محامو البطركية والتي تؤكد بأن الصفقة المشبوهة تمت بالغش والخداع والاحتيال".وقالت في بيان أصدرته اليوم السبت إن القضاء الإسرائيلي يؤكد مجددا بأنه أداة بيد الجمعيات الاستيطانية في تنفيذ مخططاتها للاستيلاء على الأملاك المسيحية والإسلامية والسيطرة على المواقع التاريخية والدينية في المدينة المقدسة.وأضافت الهيئة بأن "هذا القرار يشكل حلقة جديدة في سلسلة حلقات مخطط التهويد الذي تتعرض له مدينة القدس بجميع مكوناتها وما تشهده المدينة من تصعيد غير مسبوق للاعتداءات والانتهاكات من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال.ودعت المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى عدم الاكتفاء بالشجب والإدانة، والتدخل بصورة فعالة لوقف هذه الاعتداءات وما تشكله من تداعيات خطيرة، وتفعيل إجراءات الحماية الدولية والقانونية للشعب الفلسطيني وتراثه الديني والتاريخي من العدوان الذي يتعرض له من الاحتلال ومستوطنيه.