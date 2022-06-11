أبو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التحديات التي تواجه اللاجئين









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن في مقر مجلس الوزراء اللبناني (السرايا الحكومي) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي والوفد المرافق معه.وبحث اللقاء القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) المزمع عقدها في الرابع عشر والخامس عشر من حزيران/ يونيو الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت بما في ذلك أزمة (أونروا) المالية وانعكاساتها على الخدماتالمقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية والتحديات التي تواجه عملها وكذلك أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.كما وناقش اللقاء شركات المنظمات الدولية مع وكالة الغوث الدولية (أونروا)، والأرشيف الالكتروني وشجرة العائلة ضمن مشروع تحديث نظام تسجيل اللاجئين، بالإضافة إلى تطوير عمل اللجنة الاستشارية.وحضر اللقاء مدير لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني عبد الناصر الأيي، ومدير عام الإعلام والدراسات و(أونروا) بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون ومدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياض و مدير الإدارة المالية العامة بدائرة شؤون اللاجئين على صوافطة وأمين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان عبد المنعم عوض.وأكد الحسن على موقف لبنان المبدئي الرافض لتوطين اللاجئين وتمسكه بحق عودتهم إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل العادل لقضيتهم، مشددا بأن لبنان لن يكون وطناً بديلاً للاجئين الفلسطينيين.وأضاف بأن لبنان رغم ما تواجهه من تحديات وأزمات اقتصادية كبرى إلا أنه يعمل بكل جهد لخدمة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية والعمل على متابعة قضاياهم.