رسمياً.. وزير الأوقاف يعلن تسعيرة الحج لحجاج الضفة الغربية

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري، اليوم السبت، بأن رسوم الحج لهذا العام لحجاج الضفة الغربية، ستكون مبلغاً قدره 2778 ديناراً، فقط لا غير.



وطالب الوزير في بيان نشرته وزارة الأوقاف عبر حسابها على (فيسبوك)، ممن حالفهم الحظ وخرجت أسماؤهم في قرعة الحج من حجاج فلسطين لهذا الموسم بأن يتوجهوا لمديريات الأوقاف كل في مديريته لاستلام وصل الدفع في البنك ابتداء من يوم غد الأحد 12/6/2022 ولغاية يوم الثلاثاء 14/6/2022 وإتمام باقي الإجراءات



ودعا وزير الأوقاف حجاج فلسطين وأن يعينهم وأن يتقبل منهم حجهم.







وكان البكري كشف لـ "دنيا الوطن" السبت الماضي، بأنه متوقع أن تكون تسعيرة الحج لهذا العام ما بين 2700-2800 دينار للضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطن