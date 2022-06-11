شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح، جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة: "إن السفر غدا سيكون  للحافلة العاشرة والمتأخرين من الكشف السابق رقم (2022/24)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23)".

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كشف المسافرين للتحميل اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية للتحميل اضغط هنا

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