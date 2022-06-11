(حماس) تنعي عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة



وجددت التأكيد أنَّ استمرار تدفق الدم الفلسطيني برصاص الاحتلال بشكل يوميّ، دون أي اعتبار للقوانين الإنسانية والدولية، لن يجابهه شعبنا إلا بمزيد من تصعيد الاشتباك والتصدّي ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل المواقع.



رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الأسير المحرَّر سميح عمارنة (35 عاماً)، الذي ارتقى اليوم السبت، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال التصدّي البطولي لجريمة تفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في يعبد بجنين، مطلع الشهر الجاري، ليلتحق بالشهيد بلال كبها، ورفيق دربه الشهيد ضياء حمارشة.وأكدت الحركة في تصريح صحفي لها، أنَّ دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة ضدّ الاحتلال، متوجهة بالتحية لأهلنا في يعبد البطولة وجنين الصمود، خزَّان الثورة النابض، التي طالما تصدَّرت طلائع الثورة ضدّ المحتلين،