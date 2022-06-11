غزة: لجنة شؤون التشريعي تعقد اجتماعاً طارئاً لدراسة حدث قرية "أم النصر"
عقدت لجنة شؤون المجلس التشريعي، بغزة، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً اليوم السبت، من أجل دراسة الحدث الذي وقع في قرية "أم النصر"، شمال قطاع غزة، مساء يوم الخميس الماضي.
واطلعت اللجنة على ملابسات الحدث وأسبابه وتداعياته بصورة عامة، وخلص الاجتماع إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية اللازمة في اتجاه الحيلولة دون تكرار هذا الحدث وتطبيق القانون بما يحفظ سلامة المواطن والمجتمع ويحقق الإنصاف ويحاسب المُتجاوزين.
وأكد المكتب الإعلامي لـ "التشريعي"، أن المجلس سيعقد لقاءات مع الجهات الحكومية المختصة للوقوف على تفاصيل الحدث وسلامة الإجراءات المتخذة ونتائج لجنة التحقيق المشكلة من الحكومة بالخصوص بما يعزز سيادة القانون ويحفظ كرامة المواطن.
وكان رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، عصام الدعليس، بشأن الأحداث التي حصلت ببلدة أم النصر(القرية البدوية) مساء أول أمس الخميس، قال: إنّه تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد، فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في القرية البدوية "أم النصر" شمال القطاع.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم البزم في تصريح له إلى أنه "أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، أسفر عنه إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين، مبينًا أن الوازرة قررت فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".
إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى أنه وبناء على توجيهات رئيس متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة حدث إزالة تعدي أحد المواطنين اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، وما تخلله من تعدي على ممتلكات خاصة وعامة، وإصابة عدد من المواطنين وأفراد الشرطة وموظفي سلطة الأراضي، فقد تقرر فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسئوليات.
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