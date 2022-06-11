غزة: لجنة شؤون التشريعي تعقد اجتماعاً طارئاً لدراسة حدث قرية "أم النصر"

وكان رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، عصام الدعليس، بشأن الأحداث التي حصلت ببلدة أم النصر(القرية البدوية) مساء أول أمس الخميس، قال: إنّه تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد، فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في القرية البدوية "أم النصر" شمال القطاع.





وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم البزم في تصريح له إلى أنه "أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، أسفر عنه إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين، مبينًا أن الوازرة قررت فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".



