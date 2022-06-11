شؤون فلسطينية

أبو عرة: رقعة المقاومة تتسع من جنين لبقية المناطق بالضفة

أبو عرة: رقعة المقاومة تتسع من جنين لبقية المناطق بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة، أن "رقعة المقاومة الفلسطينية اتسعت في محافظة جنين ومخيمها، وامتدت إلى كافة قراها سواء الكبيرة أو الصغيرة".
 
وأوضح أبو عرة أن "جيش الاحتلال أصبح لا يدخل قرية صغيرة أو كبيرة بجنين، إلا ويجد مواجهات مسلحة من المقاومين وتصدي واسع من الشبان الثائر".

وأشار إلى أن "جنين من خلال تصاعد المقاومة فيها من جديد، قد عادت إلى ما قبل عام 2002، لكن بشكل أوسع وأقوى وأكثر خبرة مما كانت عليه".

وشدد أبو عرة على أن "حالة الوحدة في جنين ليست جديدة، وإنما تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة كافة، إبان الاجتياح ومعركة المخيم، مبينا أن "هذا ديدن ومنهج جنين ولذلك العدو يحسب لها ألف حساب".

وذكر أن" سياسة الاحتلال في هدم مئات البيوت وتخريب الآلاف بجنين، فشلت في إنهاء حالة المقاومة، معتبرا أن ديمومة المقاومة واتساعها تعود إلى الالتحام والوحدة والتكاف بين أبناء شعبنا".

وفي تصريحات سابقة، لفت أبو عرة إلى "ضرورة أن يشارك كل فلسطيني بمؤازرة جنين، عبر إشعال المواجهة مع الاحتلال ومقاومته في أنحاء الضفة الغربية كافة".

وتحدث عن "أهمية وجود حالة تحرر وطني، وأن تفتح كل الجبهات، وتشتعل الأرض تحت أقدام المحتلين في كل مكان بالضفة الغربية".

 وقال القيادي أبو عرة إن "الاحتلال يحاول يائسا أن يستأصل المقاومة الفلسطينية، ويضرب جنين لأنها نموذج يحتذى به، وصارت قدوة للضفة الغربية والشعب الفلسطيني بشكل عام".

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