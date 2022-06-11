ناجي سرحان يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تطورات بناء المدن المصرية بالقطاع والجهات المستفيدة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، اليوم السبت، آخر تطورات مشروع بناء المدن المصرية في قطاع غزة، والموعد المتوقع للانتهاء منها.وقال سرحان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "العمل في مشروع بناء المدن المصرية بالقطاع مستمر حتى اللحظة بشكل طبيعي"، مؤكداً أن "البناء يسير بنسب متفاوتة فهناك مشاريع أُنجزت حتى الطابق الثالث وأخرى حتى الثاني ومن المتوقع الانتهاء من تلك المشاريع العام المقبل".وأضاف: "نحن كوزارة وضعنا رؤية للجهات المتوقع أن تستفيد من هذه المشاريع وهي ذات الدخل المحدود والفقراء ومن دُمرت بيوتهم بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".وأوضح سرحان، أن هذه الرؤية ينوون رفعها إلى الجهات المصرية الشريكة للموافقة عليها، مع العلم أنه حتى اللحظة هي مجرد رؤية، مضيفاً: "حال تم الموافقة سيكون الدفع مثلما المشاريع الأخرى لاسيما مشروع مدينة حمد بخانيونس أي عبارة عن أقساط ودفع".وحول وقف الشركات الفلسطينية العمل في المدن المصرية، نفى وكيل وزارة الأشغال بغزة الخبر، وقال إن "الشركات لا زالت على رأس عملها"، منوهاً أن ما حدث هو مجرد اختلافات داخل العمل وتقوم الوزارة بحلها بشكل دائم ومستمر أولًا بأول.