شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي
الجبهة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر يوم أمس الجمعة وتسبب بخروج مهابط المطار عن الخدمة".

وعبّرت الجبهة عن "تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا الإرهاب واستمرار الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدة أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية للدولة السورية يعارض كل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية التي ينادي بها المجتمع الدولي".

وشدّدت على أنّ "العدوان الإسرائيلي لم ولن ينجح في سعيه لتحقيق معادلات جديدة تستهدف تحييد دور الجمهورية العربيّة السوريّة المركزي في دعم المقاومة ومواجهة مؤامرات التصفية التي تستهدف المنطقة والقضايا العربية".

وقالت الجبهة، إنّ "هذا العدوان المباشر يأتي ضمن مخططٍ شامل لاستهداف الدولة السورية، التي تواجه حصاراً خانقاً وعدوان على أكثر من جبهة بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية وكل ذلك يهدف إلى تشديد الخناق والحصار عليها، سعيًا لإسقاطها، بعد فشل الخيار العسكري الذي استهدفها منذ عام 2011".

وختمت بيانها بالتأكيد على أنّ "سوريا العروبة ستظّل شوكة في حلق العدو وحلفائِه، مُعربةً عن ثقتها بقدرة الجمهورية العربيّة السوريّة على تحقيق الانتصار على هذا العدوان الغاشم كما انتصرت سابقًا على المؤامرات الكونيّة التي استهدفتها وبما يضع حدًا للعدوان واستباحة السيادة السوريّة".

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