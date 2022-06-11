شؤون فلسطينية

"سلطة الأراضي" بغزة: لا بد من إزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية ونطبق القانون

"سلطة الأراضي" بغزة: لا بد من إزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية ونطبق القانون
خاص دنيا الوطن - حسن التلمس
قال رئيس سلطة الأراضي بغزة عماد الباز، اليوم السبت، "نحن مستمرون في مشروع التسوية الشاملة للأراضي بخصوص تحويل جميع الأراضي في قطاع غزة لصنفين طابو أو حكومية خلال عشر سنوات".

وبخصوص مشروع التعديات، أكد الباز في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن نطبق قانون أن أي تعدٍ على أي أرض حكومية لا بد أن يتم إزالة هذا التعدي".  

وأشار الباز إلى القانون رقم (5) لعام 2017، الخاص بشأن التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.

وعن الأحداث التي حصلت ببلدة أم النصر، أكد الباز وجود لجنة تحقيق شكلت من لجنة العمل الحكومي بغزة للوقوف على الأحداث التي حصلت في بلدة أم النصر شمال قطاع غزة.

وينص القانون رقم (1) لسنة 2017 الذي أصدره المجلس التشريعي بغزة بأنه "يحظر التعدي أو البيع أو التصرف على الأراضي والعقارات العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وعلى الجهة المختصة إزالة التعدي إداريًا على نفقة المعتدي".

وصرّح رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، عصام الدعليس، بخصوص الأحداث التي حصلت ببلدة أم النصر(القرية البدوية) مساء أول أمس الخميس، بأنّه تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد، فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في القرية البدوية "أم النصر" شمال القطاع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم البزم في تصريح له إلى أنه "أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، أسفر عنه إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين، مبينًا أن الوازرة قررت فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".

إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى أنه وبناء على توجيهات رئيس متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة حدث إزالة تعدي أحد المواطنين اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، وما تخلله من تعدي على ممتلكات خاصة وعامة، وإصابة عدد من المواطنين وأفراد الشرطة وموظفي سلطة الأراضي، فقد تقرر فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسئوليات.

أخبار ذات صلة

غزة: لجنة شؤون التشريعي تعقد اجتماعاً طارئاً لدراسة حدث قرية &#34;أم النصر&#34;

غزة: لجنة شؤون التشريعي تعقد اجتماعاً طارئاً لدراسة حدث قرية "أم النصر"

&#34;الفدائي&#34; يكتسح اليمن بخماسية ويضع قدما في أمم آسيا

"الفدائي" يكتسح اليمن بخماسية ويضع قدما في أمم آسيا

أبو عرة: رقعة المقاومة تتسع من جنين لبقية المناطق بالضفة

أبو عرة: رقعة المقاومة تتسع من جنين لبقية المناطق بالضفة

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي يشكك بمصداقية مواقفه ودعواته لتحقيق السلام

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي يشكك بمصداقية مواقفه ودعواته لتحقيق السلام

مركز الأسرى للدراسات: بات ملحاً فتح ملف يحاسب الاحتلال لتورطه باستهداف الأسرى المحررين

مركز الأسرى للدراسات: بات ملحاً فتح ملف يحاسب الاحتلال لتورطه باستهداف الأسرى المحررين

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الجبهة الشعبية تُدين العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

&#34;حماية المستهلك&#34; تطالب بأدوات قياس لقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة

"حماية المستهلك" تطالب بأدوات قياس لقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة

راصد جوي يكشف تفاصيل الموجه الحارة التي تضرب فلسطين هذا الأسبوع

راصد جوي يكشف تفاصيل الموجه الحارة التي تضرب فلسطين هذا الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو عرة: رقعة المقاومة تتسع من جنين لبقية المناطق بالضفة

أبو عرة: رقعة المقاومة تتسع من جنين لبقية المناطق بالضفة

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي يشكك بمصداقية مواقفه ودعواته لتحقيق السلام

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي يشكك بمصداقية مواقفه ودعواته لتحقيق السلام

مركز الأسرى للدراسات: بات ملحاً فتح ملف يحاسب الاحتلال لتورطه باستهداف الأسرى المحررين

مركز الأسرى للدراسات: بات ملحاً فتح ملف يحاسب الاحتلال لتورطه باستهداف الأسرى المحررين

&#34;حماية المستهلك&#34; تطالب بأدوات قياس لقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة

"حماية المستهلك" تطالب بأدوات قياس لقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة

هيئة الأسرى والمحررين: نرصد ماراثون اليمين الإسرائيلى المتطرف لسن قوانين عنصرية بحق الأسرى

هيئة الأسرى والمحررين: نرصد ماراثون اليمين الإسرائيلى المتطرف لسن قوانين عنصرية بحق الأسرى

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة تسعة إسرائيليين في 86 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة تسعة إسرائيليين في 86 نقطة مواجهة بالضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: حالة وفاة و38 إصابة في 72 حادث سير الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: حالة وفاة و38 إصابة في 72 حادث سير الأسبوع الماضي

تقرير: مناورات سياسية قذرة تدور في (كنيست) حول المكانة السياسية والقانونية للمستوطنين

تقرير: مناورات سياسية قذرة تدور في (كنيست) حول المكانة السياسية والقانونية للمستوطنين

منوعات

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

ديانا حداد تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

جاستين بيبر يعلن إصابته بهذا المرض الغريب..ويطلب الدعاء من متابعيه

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية &#34;من أول دقيقة&#34;؟

هل هاجم راغب علامة إليسا بسبب أغنية "من أول دقيقة"؟

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

بعد وفاة والدته..الظهور الأول للشاب خالد من أمام قبرها

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

في عيد ميلادها..ابنة سيرين عبد النور أصبحت شابة

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

خالد سرحان يهاجم فناناً شهيراً: مغتصب ومش هسامحه

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

شاهد: نجوم الفن في عزاء والد الفنان رامي عياش

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

هل تتخلّى هلا رشدي عن حجابها من أجل التمثيل؟

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

المغنية العالمية بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي..زوجها السابق يقتحم المكان

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

عربي

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي عطّل حركة مطار دمشق الدولي

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق &#34;اعتمرنا&#34;

الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا"

توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة

توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة