"سلطة الأراضي" بغزة: لا بد من إزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية ونطبق القانون



وينص القانون رقم (1) لسنة 2017 الذي أصدره المجلس التشريعي بغزة بأنه "يحظر التعدي أو البيع أو التصرف على الأراضي والعقارات العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وعلى الجهة المختصة إزالة التعدي إداريًا على نفقة المعتدي".



وصرّح رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، عصام الدعليس، بخصوص الأحداث التي حصلت ببلدة أم النصر(القرية البدوية) مساء أول أمس الخميس، بأنّه تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد، فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في القرية البدوية "أم النصر" شمال القطاع.



وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم البزم في تصريح له إلى أنه "أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، أسفر عنه إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين، مبينًا أن الوازرة قررت فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".



إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى أنه وبناء على توجيهات رئيس متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة حدث إزالة تعدي أحد المواطنين اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، وما تخلله من تعدي على ممتلكات خاصة وعامة، وإصابة عدد من المواطنين وأفراد الشرطة وموظفي سلطة الأراضي، فقد تقرر فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسئوليات.

خاص دنيا الوطن - حسن التلمسقال رئيس سلطة الأراضي بغزة عماد الباز، اليوم السبت، "نحن مستمرون في مشروع التسوية الشاملة للأراضي بخصوص تحويل جميع الأراضي في قطاع غزة لصنفين طابو أو حكومية خلال عشر سنوات".وبخصوص مشروع التعديات، أكد الباز في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن نطبق قانون أن أي تعدٍ على أي أرض حكومية لا بد أن يتم إزالة هذا التعدي".وأشار الباز إلى القانون رقم (5) لعام 2017، الخاص بشأن التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.وعن الأحداث التي حصلت ببلدة أم النصر، أكد الباز وجود لجنة تحقيق شكلت من لجنة العمل الحكومي بغزة للوقوف على الأحداث التي حصلت في بلدة أم النصر شمال قطاع غزة.