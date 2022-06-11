راصد جوي يكشف تفاصيل الموجه الحارة اليت تضرب فلسطين هذا الأسبوع

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، على زيادة تأثير الكتلة الهوائية الحارة لليوم السبت ووجود ارتفاع إضافي ملموس على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها بالنسبة لهذه الفترة من السنة بحدود4 إلى 5درجات مئوية.وقال العلامي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن":" إن الأجواء اليوم حارة بشكل كبير في معظم وغالبية المناطق الفلسطينية بدرجات حرارة في منتصف الثلاثينيات في معظم المناطق وتتجاوز ذلك لتصل إلى بداية الأربعينيات في مناطق أريحا والاغوار والبحر الميت.وأضاف: خلال ساعات المساء وخاصة المتأخرة منها تنخفض درجات الحرارة ويصبح هناك تراجع في تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة لتصبح قريبة من معدلاتها السنوية المعتادة وبالتالي فإن الأجواء غداً ستكون صيفية اعتيادية ما بين حارة نسبية إلى معتدلة في مختلف محافظات البلاد.وأوضح أن يوم الإثنين سيشهد تأثير أكثر اعتدال للكتلة الهوائية ووجود انخفاض إضافي على درجات الحرارة وستصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية لتصل إلى منتصف العشرينيات.وبين أن يوم الاثنين سيشهد تكاثر للسحب وبكميات كبيرة وتكون الفرص مهيأة لسقوط بعض الأمطار المحلية في بعض المناطق وخاصة الشمالية والوسطى.وأشار إلى أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لن تشهد أي تغير يذكر على درجات الحرارة وستكون مفعمة بالأجواء الربيعية المعتدلة الدافئة خلال ساعات النهار ولطيفة خلال ساعات الليل.