دولي

الصحة الإسرائيلية: التطعيم أقل نجاعة ضد المتحور الجديد لفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: التطعيم أقل نجاعة ضد المتحور الجديد لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث (مكان)، عن مصدر وصفته بـ "كبير" في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن متحور (كورونا) "ba5"، بدأ ينتشر في إسرائيل، مرجحاً أن يكون التطعيم أقل فعالية لمنع انتقال العدوى. 

وأوضح مع ذلك أن "نجاعته ضد الإصابة الخطيرة لا تزال غامضة، معرباً عن اعتقاده، بأن المنحنى الوبائي سيرتفع إلى معدلات أعلى مما كان عليه قبل شهرين، لكنه لن يصل إلى الأرقام التي عهدناها أثناء موجة (أوميكرون).

ويشار إلى أنه قد تم أمس تشخيص أكثر من 5800 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وأن مؤشر انتشار الوباء يقترب من 1.4
ومع ذلك يستمر الانخفاض في حدد الحالات الخطيرة ليبلغ حالياً ً74 حالة.

وفي غضون ذلك تجتاح الولايات المتحدة موجة جديدة من الجائحة حيث تم تشخيص نحو 105 آلاف إصابة جديدة وتوفي نتيجة الفيروس 328 خلال يوم مضى في إسرائيل.

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