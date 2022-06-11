حماس تدين العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا





وقال قاسم خلال تصريحات إذاعية، إن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية تأكيد على منطق الإرهاب والبلطجة الصهيونية ضد المنطقة، وإصرارها على انتهاك كل القوانين الدولية".





وتابع، أن "الكيان الصهيوني يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة ومقدراتها ، ولابد من مواجهتها من كل الأمة وقواها حتى نضع حداً للإجرام الصهيوني".





ولفت الناطق باسم الحركة إلى أن "محاولة بعض الأطراف في المنطقة التطبيع مع الاحتلال يشجعه على توسيع عدوانه على الأرض والمقدسات".

رام الله - دنيا الوطنأدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم السبت، العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، واستهداف البنى التحتية والمطارات المدنية.