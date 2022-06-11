شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة تسعة إسرائيليين في 86 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة تسعة إسرائيليين في 86 نقطة مواجهة بالضفة
مواجهات
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد شاب، وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد شاب برصاص الاحتلال، وأصيب تسعة جنود ومستوطنين، فيما رصدت 86 نقطة مواجهة، وثماني عمليات إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

 ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 18 نقطة مواجهة مع الاحتلال في قلقيلية ونابلس وجنين والخليل ورام الله والقدس.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في بلدتي قباطية، وجبع قضاء جنين.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال قرب قرية حداد السياحية شرق مدينة جنين، وزجاجات حارقة في بلدة حوارة، ومستوطنة (ايتمار) المقامة على أراضي نابلس.

وأصيب جندي من جيش الاحتلال أثناء اعتقال شاب فلسطيني قرب مستوطنة (ألفيه منشيه) المقامة على أراضي قلقيلية.

ويوم الخميس استشهد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) برصاص الاحتلال في حلحول شمال الخليل.

وأحصيت 12 نقطة مواجهة في نابلس وجنين والخليل ورام الله وقلقيلية وبيت لحم.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في مدينة نابلس، وبلدة طمون، ومستوطنة (نتيف هعسراه).

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