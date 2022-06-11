"المرور" بغزة: حالة وفاة و38 إصابة في 72 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة بغزة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 4 وحتى 10 حزيران/ يونيو الجاري.وأفادت إحصائية المرور أن 72 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها حالة وفاة و38 إصابة، منها إصابة بجروح خطيرة، و13 إصابة بجروح متوسطة، و24 إصابة بجروح طفيفة.وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 75 مركبة، من ضمنها سبع دراجات نارية.