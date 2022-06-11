الخليل: مستوطنون يعتدون بالضرب على راعي أغنام في مسافر يطا





هذا ويتعمد المستوطنون الاعتداء على رعاة الأغنام في كافة مناطق الضفة الغربية، في إطار فرض الضغوطات عليهم وتنغيص حياتهم كما ومنعهم من ممارسة مهنة الرعي.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن، اليوم السبت، بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، أثناء رعيه أغنامه في مسافر يطا جنوب الخليل.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن عددا من المستوطنين اعتدوا على المواطن حمزة أحمد النجار بالضرب، أثناء رعيه أغنامه، بالقرب من تجمع شعب البطم، ما أدى إلى إصابته برضوض، نقل على إثرها إلى عيادة طوارئ الكرمل بمسافر يطا، لتلقي العلاج.