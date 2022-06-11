قوات الاحتلال تصيب مزارعين بالاختناق شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المزارعين، بحالات اختناق، اليوم السبت، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين، أثناء عملهم داخل أراضيهم شرق حي الزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، واضطروا لمغادرة المكان.هذا وتتعمد قوات الاحتلال يوميا التنغيص على حياة المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.