شاهد: احتراق 18 حافلة بالمحطة المركزية في مدينة صفد



وأفادت طواقم الإطفاء بأنها عملت على إطفاء الحافلات وحماية أخرى كانت متوقفة في الموقع، لافتة إلى أنه لم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.





















وأفادت طواقم الإطفاء بأنها عملت على إطفاء الحافلات وحماية أخرى كانت متوقفة في الموقع، لافتة إلى أنه لم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطنشبّ حريق ضخم، الليلة الفائتة، داخل محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد، شمال أراضي عام 48، مما أدى إلى اشتعال النيران في 18 حافلة.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن قوات الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان هناك حريق متعمد، فيما انتشرت نقاط تفتيش وأجريت عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم.ويشار الى أن ثماني حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من (كريات شمونا)، قد احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد.