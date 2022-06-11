الجيش الأمريكي يسجل أول إصابة بـ "جدري القرود" في صفوفه

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث بإسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل سبيكس تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود بين صفوف جنوده.وقال سبيكس، في بيان، إن الشخص المصاب "يتلقى العلاج في عيادة شتوتغارت الصحية في ألمانيا، وهو الآن في عزلة في القاعدة".وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) أضاف: "قرر مسؤولو الصحة العامة أن الخطر على عموم السكان منخفض للغاية، وكإجراء احترازي، يتم تتبع المخالطين الذين تفاعلوا مع المريض".وأشار إلى أن المصاب - لم يتم الكشف عن هويته - كان في الخدمة عندما تم اكتشاف إصابته بجدري القرود.وشهدت الفترة الأخيرة تسجيل عدة إصابات بجدري القرود في عدد من الدول الغربية، بينها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا، إلى جانب إسرائيل.وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.