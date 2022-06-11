عربي

الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا"

الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا"
المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد:" إن عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج هذا العام 1443هـ  تجاوز الـ390 ألف طلب، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا"، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية في "برنامج 120" على قناة الإخبارية، إنه سيتم إغلاق المسار الإلكتروني وتطبيق"اعتمرنا"؛ لاستقبال تسجيل رغبات الحج في الموعد المحدد له اليوم السبت بعد استمراره 9 أيام.

وأوضح  أنه وبعد هذا التاريخ ستبدأ عمليات الفرز والقرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي سبق الإعلان.

وبين أنه سيتم إبلاغ المرشحين من خلال الرسائل النصية على الهواتف المسجلة في المسار، لاختيارهم ومنحهم صلاحية 48 ساعة لاستكمال دفع أجور الباقات التي تم اختيارها؛ ليتم إصدار تصريح الحج لهم.

أخبار ذات صلة

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة

توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة

مسؤول إيراني: أي تحرك إسرائيلي ضدنا سيكون &#34;ذريعة لمحوها عن وجه البسيطة&#34;

مسؤول إيراني: أي تحرك إسرائيلي ضدنا سيكون "ذريعة لمحوها عن وجه البسيطة"

أمنيون إسرائيليون: نحن نستعد للاستفزازات من قبل حزب الله حول منصة حقل التنقيب كاريش

أمنيون إسرائيليون: نحن نستعد للاستفزازات من قبل حزب الله حول منصة حقل التنقيب كاريش

المغرب يستقبل الوفود العسكرية المشاركة في مناورات &#34;الأسد الإفريقي 2022&#34;

المغرب يستقبل الوفود العسكرية المشاركة في مناورات "الأسد الإفريقي 2022"

الخارجية السودانية: نثمن الجهود الثلاثية لإيجاد حل للأزمة في البلاد

الخارجية السودانية: نثمن الجهود الثلاثية لإيجاد حل للأزمة في البلاد

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق

أول تعليق من إسرائيل على تهديد نصر الله بشأن التنقيب على الغاز

أول تعليق من إسرائيل على تهديد نصر الله بشأن التنقيب على الغاز

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطین تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة القبرصیة حول تغیر المناخ

فلسطین تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة القبرصیة حول تغیر المناخ

غزة: فتوح يلتقي قيادات وشخصيات ويتفق معهم على إعادة تشغيل مقر المجلس الوطني

غزة: فتوح يلتقي قيادات وشخصيات ويتفق معهم على إعادة تشغيل مقر المجلس الوطني

الخليل: الاحتلال يقتحم تجمع &#34;المجاز&#34; في مسافر يطا ويجري عملية إحصاء للأهالي

الخليل: الاحتلال يقتحم تجمع "المجاز" في مسافر يطا ويجري عملية إحصاء للأهالي

مجدلاني يثمن توجه لجنة مناهضة التعذيب بشكوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية

مجدلاني يثمن توجه لجنة مناهضة التعذيب بشكوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية

إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين قرب خربة زنوتا بالخليل

إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين قرب خربة زنوتا بالخليل

الخليل: إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

&#34;الخارجية&#34; تطالب الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وحماية أملاك الكنائس بالقدس

"الخارجية" تطالب الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وحماية أملاك الكنائس بالقدس

مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تزور إسرائيل والضفة الغربية.. لهذا السبب

مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تزور إسرائيل والضفة الغربية.. لهذا السبب

منوعات

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

عربي

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

بلينكن: توطيد علاقات العالمين الغربي والإسلامي سيحفظ السلام

الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق &#34;اعتمرنا&#34;

الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا"

توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة

توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة

مسؤول إيراني: أي تحرك إسرائيلي ضدنا سيكون &#34;ذريعة لمحوها عن وجه البسيطة&#34;

مسؤول إيراني: أي تحرك إسرائيلي ضدنا سيكون "ذريعة لمحوها عن وجه البسيطة"