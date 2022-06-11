الحج والعمرة: تجاوز أعداد المتقدمين لأداء مناسك الحج 390 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا"





وبين أنه سيتم إبلاغ المرشحين من خلال الرسائل النصية على الهواتف المسجلة في المسار، لاختيارهم ومنحهم صلاحية 48 ساعة لاستكمال دفع أجور الباقات التي تم اختيارها؛ ليتم إصدار تصريح الحج لهم.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد:" إن عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج هذا العام 1443هـ تجاوز الـ390 ألف طلب، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا"، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية في "برنامج 120" على قناة الإخبارية، إنه سيتم إغلاق المسار الإلكتروني وتطبيق"اعتمرنا"؛ لاستقبال تسجيل رغبات الحج في الموعد المحدد له اليوم السبت بعد استمراره 9 أيام.وأوضح أنه وبعد هذا التاريخ ستبدأ عمليات الفرز والقرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي سبق الإعلان.