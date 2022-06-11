توقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس وإخراج العائلات العالقة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام ليبية، صباح اليوم، أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس الليلة الماضية، قد توفقت وذلك بعد تدخل اللواء "444 – قتال"، وفض النزاع والانتشار في المنطقة.وافاد موقع (روسيا اليوم)، أن وحدات اللواء "444" استطاعت تأمين وإخراج العائلات العالقة والتي لجأ بعضها إلى فندق باب البحر القريب، وإلى المقاهي والمباني القريبة من منطقة الاشتباكات، والتي حسب المعلومات لم تسفر عن وقوع وفيات في صفوف المدنيين.وكانت الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مساء أمس الجمعة قد تسببت في حالة من الفوضى والهلع بين المواطنين المتواجدين في المنطقة والتي من المعتاد أن تشهد ازدحاما كبير من العائلات، هربا من درجات الحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي، وخاصة في أيام العطلات لوجود المصيف البلدي وناد ترفيهي وحديقة كبيرة يرتادها المواطنون.وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي صورا لفرار وهروب المواطنين، وخاصة النساء والأطفال في شوارع المنطقة وهم في حالة من الهلع والفزع خوفا من الرصاص الطائش.