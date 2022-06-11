شؤون فلسطينية

فلسطین تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة القبرصیة حول تغیر المناخ

فلسطین تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة القبرصیة حول تغیر المناخ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطین في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة القبرصیة حول تغیر المناخ في شرق المتوسط والشرق الأوسط والذي عقد في مدینة لیماسول في جمھوریة قبرص بحضور بیئي على مستوى وزراء البیئة وممثلیھم، وحضور دیبلوماسي واسع شمل معظم السفراء لدى جمھوریة قبرص من دول المنطقة.

ومثل فلسطين مدير دائرة تنفيذ ومتابعة المشاريع في سلطة جودة البيئة م.  سامر كلبونة ممثلا عن د. نسرین التمیمي رئیس سلطة جودة البیئة وفي جمهورية قبرص أ. عبد الله العطاري.
 
وتھدف الحكومة القبرصیة من خلال المبادرة إلى دمج جھود دول المنطقة المصنفة من المناطق الساخنة بیئیا فیما یتعلق بتغیر المناخ نتیجة الاحتمالات العالیة لتعرضھا لآثار تغیر المناخ وبشكل شدید مثل الجفاف والسیول وحرائق الغابات وموجات الحر، بالإضافة إلى الحروب والاحتلال وموجات اللجوء والھجرة التي تعاني منھا دول المنطقة.

وتسعى المبادرة التي تأتي برعایة الرئیس القبرصي إلى إطلاق أعمالھا في قمة رئاسیة لدول المنطقة في شھر تشرین الأول المقبل وذلك قبیل انعقاد المؤتمر العالمي لتغیر المناخ 27-COP/UNFCCC والمقرر في شھر تشرین الثاني في مدینة شرم الشیخ المصریة، مما یعطي المبادرة زخما سیاسیا وإقلیمیا عالیا یؤدي إلى تبني الصنادیق البیئیة ومصادر التمویل المناخي للمشاریع والبرامج المتفق علیھا ضمن الدول المشاركة في المبادرة.

ويذكر أن منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط التي تشملھا المبادرة، تشمل عدد سكان یقارب نحو 450 ملیون نسمة یعیش معظمھم في مناطق ساحلیة معرضة بشكل مباشر للتأثر بتغیرات المناخ العالمي.

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