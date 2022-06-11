شؤون فلسطينية

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء جافة نهارًا

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء جافة نهارًا
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو شديد الحرارة وجافا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار وجافا نهارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين، يكون الجو لطيفا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء، لطيفا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 35-22 30-19 25-17 بيت لحم 35-22 30-19 25-17
رام الله والبيرة 34-21 29-18 24-16 طولكرم 36-23 31-20 26-18
نابلس 36-22 31-19 26-17 قلقيلية 36-23 31-20 26-18
جنين 38-24 33-21 28-19 سلفيت 35-22 30-19 25-17
طوباس 39-25 34-22 29-20 روابي 36-22 31-19 26-17
الخليل 34-22 29-18 24-16 غزه 33-24 29-21 27-19
أريحا 43-27 38-24 33-22 خانيونس 33-24 29-21 27-19
الأغوار الشمالية 41-25 36-22 31-20 رفح 35-23 30-20 28-18

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