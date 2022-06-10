دولي

بعد فقدانها لعقود.. سلطات ولاية تكساس تعثر على "الطفلة هولي" حيّة بأمريكا

بعد فقدانها لعقود.. سلطات ولاية تكساس تعثر على "الطفلة هولي" حيّة بأمريكا
الشرطة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات ولاية تكساس، الخميس، عثورها على امرأة أمريكية على قيد الحياة بعد أكثر من أربعة عقود على فقدانها حينما كانت رضيعة، وطلبت المساعدة في كشف اللغز الذي لا يزال يحيط بمقتل والديها.

ووفق موقع (TRT عربي)، قال مساعد المدعي العام في تكساس برنت ويبستر في مؤتمر صحافي: "جرى تحديد مكان الطفلة هولي، وهي على قيد الحياة وتبلغ 42 عاماً وصحتها جيدة"

وتابع: "نحن سعداء بذلك، لكن لا تزال لدينا جريمة يجب حلها".

وتعود الحادثة إلى كانون الثاني/ يناير 1981، عندما عُثر على جثتي رجل وامرأة وقعا ضحية جريمة قتل مزدوجة على ما يبدو، في منطقة غابات في هيوستن بولاية تكساس. ولم يجرِ التعرف على هويتيهما لمدة أربعين عاماً.

كما وأتاح التقدم في علم الأنساب الجيني في عام 2021، معرفة هوية الضحيتين وهما تينا وهارولد كلوز، زوجان من فلوريدا كانت لهما طفلة صغيرة تُدعى هولي.

وأضاف ويبستر أنه "علم بهوية والديها البيولوجيين والتقت بأفراد من عائلتها البيولوجية لأول مرة الثلاثاء".

ولفت إلى أنها تُركت في كنيسة في ولاية أريزونا وكبرت في أسرة "لا شبهة حولها في التحقيق".

من جهة أخرى، تبحث الشرطة عن "امرأتين تعرّفان نفسيهما على أنهما من أعضاء مجموعة دينية من الرحّل"، كانتا قد وضعتاها في هذه الكنيسة.

وكانت عائلة كلوز قد تلقت اتصالاً في ديسمبر/كانون الأول 1980 أو كانون الثاني/ يناير 1981، من امرأة قدمت نفسها على أنها "الأخت سوزان".

فيما أكدت أن الزوجين انضما إلى طائفتها، وأرادا قطع العلاقات مع العالم الخارجي والتخلص من ممتلكاتهما المادية. وهي عرضت على والدَي هارولد كلوز أخذ سيارتهما مقابل دفع مبلغ مالي.

هذا واتصل والدا هارولد كلوز بالشرطة. وعند وصول امرأتين أو ثلاث بفستان أبيض مع المركبة، أوقفهنّ الشرطيون من دون العثور على أي محضر ضبط، وفق ويبستر الذي دعا العامة إلى "المساعدة" لكشف الملابسات.

كما وأبدت عائلة كلوز سعادتها بلم شملها مع هولي. وقالت عمتها شيريل كلوز في بيان "إنه لمن دواعي الارتياح حقاً أن نعرف أنها بخير وتحيا حياة طيبة".

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