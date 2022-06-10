الخليل: الاحتلال يقتحم تجمع "المجاز" في مسافر يطا ويجري عملية إحصاء للأهالي

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تجمع "المجاز" في مسافر يطا جنوب الخليل، وأجرت عملية إحصاء لعدد من الأهالي.وبدوره، قال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، ان قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "المجاز" شرق يطا، وقامت بعمل إحصاء لعدد من الأهالي، شمل تسجيل أسماء وأرقام بطاقاتهم وأسماء الأبناء القصّر، وعدد أفراد كل عائلة، دون بيان أسباب هذا الإجراء والهدف منه.يشار إلى أن تجمع "المجاز" من ضمن 12 تجمعا سكنيا مهددا بالهدم والتهجير القسري، بعد رفض محكمة الاحتلال، مطلع شهر أيار الماضي، الالتماس الذي تقدم به أهالي تلك التجمعات ضد قرار الاحتلال عام 1981 بإعلان أراضيهم وقراهم مناطق إطلاق نار.