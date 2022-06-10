مجدلاني يثمن توجه لجنة مناهضة التعذيب بشكوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، توجه لجنة مناهضة التعذيب لمحكمة الجنايات الدولية في هاج بشكوى ضد إسرائيل واتهمتها بتنفيذ جرائم حرب فيما يتعلق بتعذيب المعتقلين والأسرى في أقبية الشاباك ومراكز التحقيق.واعتبر مجدلاني ذلك بالخطوة الجريئة والشجاعة وسابقة قانونية، تتطلب المتابعة من أجل فرض العقوبات على الاحتلال وكذلك لمعاقبة الاحتلال على جرائمه.وأضاف: "ليس من المعقول أن تبقى دولة الاحتلال دون محاسبة، وأن افلاتها من العقاب بمثابة تشجيعا لها لارتكاب المزيد من الجرائم"، مطالبا من محكمة الجنايات الدولية سرعة التحرك فكافة الأدلة واضحة على جرائم التعذيب التي يقوم بها الاحتلال.