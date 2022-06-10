شؤون فلسطينية

المفوض العام لـ (أونروا) يسلط الضوء على الوضع المأساوي للاجئي فلسطين في زيارة لسويسرا

المفوض العام لـ (أونروا) يسلط الضوء على الوضع المأساوي للاجئي فلسطين في زيارة لسويسرا
لازاريني
رام الله - دنيا الوطن
أنهى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، زيارة إلى سويسرا.

هذا والتقى لازاريني خلالها بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية الاتحادية السويسرية ليفيا ليو، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الاتحادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وأعضاء البرلمان لتسليط الضوء على الاحتياجات الحرجة للاجئي فلسطين والدور الرئيسي الذي يلعبه الدعم السويسري لـ (أونروا).

وعقب اجتماعه مع وزير الخارجية السويسرية في بيرن، قال لازاريني: "نحن ممتنون للدعم الكبير الذي تقدمه سويسرا للتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لـ (أونروا)". 

وتابع: "أن هذا أمر بالغ الأهمية في مواجهة الصراعات وجائحة كوفيد-19 والفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما وأن لاجئي فلسطين الشباب يتوقون إلى مستقبل أفضل، فهم يريدون أن يكونوا مدربين تدريبا جيدا، وأن يجدوا وظائف جيدة، وأن يحققوا أحلامهم".

بدورها، شددت وزيرة الخارجية ليو على أهمية استقرار (أونروا) بالنسبة للمنطقة وأعربت عن قلقها إزاء التحديات التي تلوح في الأفق للأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي التاسع من حزيران، التقى المفوض العام لـ (أونروا) أيضا برئيس المساعدات الإنسانية في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مانويل بيسلر، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الاتحادية، وأعضاء البرلمان؛ حيث أطلعهم لازاريني على التحديات الراهنة التي تواجه لاجئي فلسطين، وأثر دعم سويسرا لبرامج (أونروا) الإنمائية والمساعدات الطارئة ومساهمة الوكالة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي عام 2021، احتلت سويسرا المرتبة السابعة بين أكبر المانحين للوكالة من حيث إجمالي التمويللـ (أونروا)، حيث بلغت التبرعات أكثر من 31.6 مليون دولار. 

وفي عام 2021 أيضا، وافقت سويسرا على تمويل جديد متعدد السنوات للميزانية الأساسية لـ (أونروا)، والتداخلات الاستراتيجية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني وخلق فرص العمل وإصلاحات (أونروا).

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