الخليل: إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال





وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.





رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.ووفق مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال المتمركز على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء والمنتشر بكثافة في منطقة الشلالة وسط المدينة.