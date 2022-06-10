"الخارجية" تطالب الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وحماية أملاك الكنائس بالقدس

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وحماية أملاك الكنائس في القدس.وأدانت بأشد العبارات قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.واعتبرت الخارجية أن ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطه في توفير الحماية القانونية لمصادرة اللأملاك المسيحية والإسلامية في القدس.كما وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانو­نية والأخلاقية ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا خاصة القرار 2334.ودعت الخارجية، الإدارة الأمريكية للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس والضغط على دولة الاحتلال لوقف تغولها وتهويدها للقدس.وطالبت أيضا، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.