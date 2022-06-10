مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تزور إسرائيل والضفة الغربية.. لهذا السبب





وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها مساء الجمعة: "من المتوقع أن تبحث ليف مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الدعم الأمريكي لحل الدولتين، وردع الأنشطة الإقليمية العدوانية لإيران، ودعم اندماج إسرائيل في النطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الالتقاء بقادة إسرائيليين وفلسطينيين".





وتابعت: "هذا وسوف تلتقي مع ممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني".





وأردفت الخارجية الأمريكية: "كما وسيرافق مساعدة وزير الخارجية ليف كل من نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو ومديرة مجلس الأمن القومي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية سينثيا كوك".

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن "مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ستسافر إلى إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 11 إلى 14 حزيران/ يونيو للتشاور مع الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين حول تعميق التعاون الأمريكي الثنائي مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.