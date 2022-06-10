البرغوثي: تصاعد العمل المقاوم قادرعلى إفشال مخططات الاحتلال بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) جاسر البرغوثي، إن التصاعد الواضح في العمل المقاوم في الضفة الغربية تأكيد على تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم ومقدساتهم.وأكد البرغوثي على أن تصاعد العمل المقاوم دليل على قدرة أهلنا في الضفة الغربية على تجاوز إجراءات الاحتلال القمعية، وابتكار أدوات مواجهة جديدة، تتعلم من التجارب السابقة.وأوضح أن الجماهير الفلسطينية نجحت في توسيع دائرة العمل المقاوم، سواء من ناحية اتساع أعداد المشاركين، أو نوعية الأعمال البطولية أو أماكنها.وأضاف: "نرى في ذلك رسالة إلى كل الفلسطينيين تثبت قدرتنا على التأثير إن تحركنا جميعا لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وهذا واجب كل وطني غيور".ودعا الجميع إلى الانصهار في بوتقة مقاومة موحدة، لا غاية لها إلا مطاردة هذا العدو في كل زاوية في الضفة الغربية، حتى نطهرها من دنسه، كخطوة في طريق التحرير الكبير.