جنين: الاحتلال يحتجز طاقمًا للدفاع المدني الفلسطيني في قباطية





كما أعاقت قوات الاحتلال، مرور طاقم آخر من مركز الدفاع المدني في قرية سيريس عند حاجز عسكري بالقرب من بلدة صانور.



ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بالقرب من قرية حداد السياحية، واحتجزوا مركبة مركز دفاع مدني قباطية وطاقمها لما يقارب الساعة أثناء عودتهم من إخماد حريق، وأرغم الطاقم على إنزال علم فلسطين بعد تفتيش المركبة وتفتيشهم جسديا واستجوابهم.



وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بالقرب من بلدة صانور، ومنعت طاقم من مركز الدفاع المدني في قرية سيريس من العودة إلى مقرهم أثناء مرورهم عن الحاجز، بعد أن توجهوا إلى بلدة جبع لإخماد حريق.



رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، طاقم من مركز الدفاع المدني في بلدة قباطية جنوب جنين عند حاجز عسكري بالقرب من قرية حداد السياحية.