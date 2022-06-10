فيديو: ملكة جمال فلسطين تخطف الأنظار في مسابقة عالمية بزي الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأثارت ملكة جمال فلسطين لورين إمسيح تفاعلاً بعد ظهورها بـ"زي الأسير" باللون البني، خلال مشاركتها بالنسخة التاسعة من مسابقة "ملكة جمال غلوبال" التي تُقام حالياً في بالي الإندونيسية.وووفق موقع (عربي بوست)، ظهرت إمسيح بزي الأسير، ضمن فقرة "الزي التقليدي" خلال المسابقة، حيث تختار كل متسابقة زياً تقليدياً خاصاً للتعريف ببلدها.كما ظهرت وهي واضعة لواصق على مناطق متفرقة من جسدها، حملت عبارات مثل فلسطين حرة، ولا نستطيع التنفس منذ 1948.وأرفقت مقطع الفيديو برسالة قالت فيها إنها كانت تتطلع إلى "ارتداء الزي التقليدي الفلسطيني في هذه المسابقة العالمية، لكن للأسف لم أتمكن من ذلك واخترت شيئاً مختلفاً".وفي إشارة إلى الأسرى، قالت ملكة جمال فلسطين: "قررت التركيز هذا العام على الرسالة أكثر من الجماعة نفسها، ولهذا اخترت جماعة الأسرى السياسيين الفلسطينيين لتمثيل فلسطين بأكملها، لإظهار أننا جميعاً مسجونون في أرضنا".