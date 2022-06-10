إصابات خلال مواجهات في الضفة ومقاومون يشتبكون مع الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بمواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة في جنين.ووفقا لمصادر محلية، فقد أطلق مقاومون النار، صوب قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين، ونصب الاحتلال حواجز عند عدد من مفترقات ومداخل المدينة والبلدات المحيطة بها.وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة شبان على دوار عرابة جنوب جنين، لم تعرف هوياتهم.من جانب آخر، أعلنت مصادر محلية أن 93 مواطنا أصيبوا في كل من نابلس، ومسافر يطا، وكفر قدوم، من بينها 11 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و72 اختناقا بقنابل الغاز المسيل للدموع.