سبع إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب سبعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، بينهم أطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.هذا وانطلقت المسيرة تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال المختلفة بحق شعبنا في كافة محافظات الوطن.واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لوقوع سبع إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق الشديد، عولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.