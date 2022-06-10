دولي

الخارجية الروسية: حلف الناتو عاجز عن تقرير مصير الدول الأوروبية

الخارجية الروسية: حلف الناتو عاجز عن تقرير مصير الدول الأوروبية
لافروف
رام الله - دنيا الوطن
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقاداته لسياسة حلف شمال الأطلسي وموقفه المناهض لموسكو، وذلك بعد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في أرمينيا.

ووفق قناة (العربية)، أكد لافروف في مؤتمر صحفي من العاصمة يريفان، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يستطيع وحده أن يقرر مصير أوروبا.

كما أردف: "الجميع بات يدرك الآن أن الناتو عاجز عن تقرير مصير أوروبا".

وأضاف لافروف أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعمل كعامل توازن ضد ما وصفها بالإجراءات والقرارات غير المشروعة التي يتخذها الأطلسي. 

ورأى أن المنظمة تعمل على ردع سيطرة الناتو.

وفي انتقاد لاذع للناتو، قال "منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقوم على مبدأ الجودة وليس الكمية كما هو الحال في حلف الأطلسي".

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