الخارجية الروسية: حلف الناتو عاجز عن تقرير مصير الدول الأوروبية





ورأى أن المنظمة تعمل على ردع سيطرة الناتو.



وفي انتقاد لاذع للناتو، قال "منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقوم على مبدأ الجودة وليس الكمية كما هو الحال في حلف الأطلسي".



رام الله - دنيا الوطنجدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقاداته لسياسة حلف شمال الأطلسي وموقفه المناهض لموسكو، وذلك بعد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في أرمينيا.ووفق قناة (العربية)، أكد لافروف في مؤتمر صحفي من العاصمة يريفان، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يستطيع وحده أن يقرر مصير أوروبا.كما أردف: "الجميع بات يدرك الآن أن الناتو عاجز عن تقرير مصير أوروبا".وأضاف لافروف أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعمل كعامل توازن ضد ما وصفها بالإجراءات والقرارات غير المشروعة التي يتخذها الأطلسي.