إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس.وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و12 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة مواطن بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في بيت دجن.وأضاف جبريل أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني، وأربعة بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا.