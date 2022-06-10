شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يلتقي بالسفراء العرب في هولندا

الوزير المالكي يلتقي بالسفراء العرب في هولندا
الوزير المالكي يلتقي بالسفراء العرب في هولندا

التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اليوم الجمعة بأعضاء مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها حاليا لهولندا، حيث وضع الوزير المالكي أعضاء مجلس السفراء العرب
في صورة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون والمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد فتح المحكمة للتحقيق فيما يخص الحالة في دولة فلسطين.

وقد أكد الوزير المالكي على مطالبة دولة فلسطين للمحكمة بسرعة اجراء التحقيق بالجرائم الاسرائيلية المستمرة والمرتكبة في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وبما يتضمن اتخاذ خطوات عاجلة وذات مغزى لمحاسبة مسؤولي الاحتلال
على جرائمهم المرتكبة في فلسطين.

هذا وقد وضع الوزير المالكي مجلس السفراء العرب في صورة الجهود والتحركات السياسية للقيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي في ظل التصعيد الخطير والمستمر للاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومحاولات
تقسيمه زمانيا ومكانيا، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن، مشددا على ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى يوميا الى تهويد المدينة المقدسة، مستهدفا مقدساتها الاسلامية والمسيحية، وأبناء شعبنا الفلسطيني وممتلكاتهم دون
إستثناء لأحد، وأشار الوزير المالكي الى إمعان حكومة الاحتلال الاسرائيلي في سرقة ومصادرة الاراضي الفلسيطينية، وتنفيذ مخططات استيطانية تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الارض الفلسطينية المحتلة، اضافة الى قيام جيش
 لاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ الاعدامات الميدانية للصحفيين والاطفال الفلسطينيين دون محاسبة، ومواصلة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والتي وصلت الى مستويات غير مسبوقة.

وقد أكد الوزير المالكي بأن  على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وإلزام اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها الجسيمة
والمستمرة للقانون الدولي في الارض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد فوري لإفلات "إسرائيل" كقوة احتلال من العقاب.
وقد أشار الوزير المالكي خلال الاجتماع الى أهمية ومركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأشقاء العرب، مؤكدا على دور الدول العربية الشقيقة وموقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب السفراء العرب من جانهبم عن شكرهم وتقديرهم للوزير المالكي على هذا اللقاء، وأكدوا على مواقف دولهم الداعمة للأشقاء في فلسطين قيادة وشعبا، واستمرار دعم وتعاون مجلس السفراء العرب مع سفارة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا في كافة المساعي والجهود من أجل مواصلة دعم وإسناد القضية الفلسطينية في هولندا والمنظمات الدولية المعتمدة لديها.
وقد حضر اللقاء كلا من سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا السيدة روان سليمان، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف السفير عمار حجازي، ومساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية السفيرعمرعوض الله.

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