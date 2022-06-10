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"المقاومة الشعبية" تصدّر بياناً للتعقيب على أحداث قرية "أم النصر" شمال القطاع

"المقاومة الشعبية" تصدّر بياناً للتعقيب على أحداث قرية "أم النصر" شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، بقرار لجنة العمل الحكومي الداعي لتشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الأحداث المؤسفة التي رافقت عمل الأجهزة الأمنية في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في القرية البدوية، شمال قطاع غزة، وتوفير أماكن سكنية للعائلات المنوي خروجها من المنطقة، وتعتبره الحركة قراراً في الاتجاه الصحيح للوقوف على ملابسات الحادث.

وعبرت الحركة عند تقديرها لعمل الأجهزة الحكومية في غزة التي تعمل في ظل ظروف استثنائية نتيجة الحصار والتضييق المالي، إلا أنها وفي الوقت نفسه، تدعو لمعالجة ملف التعديات على الأراضي الحكومية بمزيد من الحكمة والهدوء، وتوفير بدائل سكنية للعائلات التي ستفقد منازلها، وإقامة مشاريع سكنية وخطط بديلة لحل أزمة السكن في قطاع غزة، بما يحفظ كرامة شعبنا الفلسطيني المجاهد.

وشدّدت على ضرورة حفظ المال العام والأراضي الحكومية والمرافق العامة التي هي حق لشعبنا الفلسطيني والأجيال القادمة، ومنع التعدي ووضع اليد عليها بغير وجه.

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