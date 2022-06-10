"حماية" يأسف لاستخدام القوة في قرية أم النصر ويدعو إلى فتح تحقيق ونشر نتائجه



وأكد المركز على حق المواطنين في توفير سكن ملائم استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني، وعلى واجب الحكومة في حماية الأراضي الحكومي والأملاك العامة وإزالة التعديات عليها وفقاً للقانون، ويشدد على أن إزالة التعديات يجب أن تكون مقرونة بإجراء يضمن الحق في السكن.



وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يعبر عن أسفه إزاء ما حدث ويدعو إلى فتح تحقيق في الحادث ونشر نتائجه على الملأ، ويدعو إلى فتح حوار شامل مع سكان القرية والأماكن المماثلة بما يحفظ حق المواطن ويحمي المصلحة العامة دون تعسف من أي جهة، وبما يضمن توفير سكن بديل مؤقت إلى حين قدرة الحكومة

على توفر مشاريع إسكان ضمن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنتابع مركز حماية بأسف الأحداث في قرية أم النصر شمال قطاع غزة أثناء إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، مساء أمس.