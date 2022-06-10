شؤون فلسطينية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 45 ألف مصلٍّ أدوا الصلاة في الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.









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