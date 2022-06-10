عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.



















ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 45 ألف مصلٍّ أدوا الصلاة في الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين.