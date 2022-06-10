السفارة الأمريكية في إسرائيل تؤجل طلبات الآلاف للحصول على تأشيرات إلى موعد غير محدد





وبيّنت أن "الطلبات تراكمت خلال العامين الماضيين بسبب قيود كوفيد وأن جميع السفارات الأمريكية تواجه تحديات فيما يتعلق بالتأشيرات".



وقال دينيس تيلور، رئيس وحدة تأشيرات غير المهاجرين في السفارة: "لدينا الآن طلبات تأشيرات غير مسبوقة، بعد عامين من القيود المفروضة على تقديم الخدمة"، موضحا أنه على الرغم من أن الأعمال المتراكمة بسبب جائحة كوفيد-19 "ستبقى معنا لفترة أطول، فقد طورنا آلية جديدة لتجنب الإلغاء".



وأفاد بأنه "يجب على المتقدمين الإسرائيليين الجدد الانتظار حتى مايو 2023 للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بتأجيل طلبات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، لموعد غير محدد.وقالت السفارة في بيان لها، إنه "تم تأجيل طلبات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة مرة جديدة مع إعادة جدولة المواعيد الحالية إلى تواريخ غير معروفة ولم يتمكن المتقدمون الجدد من التقديم إلا اعتبارا من مايو 2023". (وفق موقع روسيا اليوم).