"سلطة المياه": بحر غزة نظيف واستعاد عافيته مع بدء تشغيل محطات الصرف الصحي

رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن بحر غزة نظيف بعد أن استعاد عافيته مع البدء بتشغيل محطات الصرف الصحي.وأشارت سلطة المياه، في بيان لها، إلى أنها كثفت جهودها بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين على مدار الأعوام الماضية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، عبر تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، التي باتت واقعا على الأرض.وبينت أن ثمرة هذه الجهود تظهر اليوم، خاصة بعد افتتاح وتشغيل محطتي غزة والوسطى (تخدمان أكثر من نصف مليون نسمة)، ومحطة خان يونس (تخدم أكثر من ربع مليون نسمة) العام الماضي، وتدعيم برنامج تشغيل محطة الشمال التي تخدم أكثر من 400 ألف نسمة خلال الأعوام الماضية، وما رافق ذلك من إنشاء شبكات ومضخات وتحسين مرافق الخدمات والبنية التحتية.وأكدت أنها حرصت على تنفيذ هذه المشاريع لتحسين مأمونية المياه العادمة واستعادة بحر غزة لعافيته من جديد، لأنه يعتبر المتنفس الرئيسي لأكثر من مليوني مواطن في القطاع، و"هو ما يشكل إنجازا مهما لمس المواطن أثره عبر معايشته لهذا التغيير الذي انتظره طويلا لكي يرى مياه البحر نقية كما كانت".وكان رئيس سلطة المياه مازن غنيم قد أعلن في نيسان من العام الماضي، خلال افتتاحه محطة البريج، أن إنجاز مشاريع محطات الصرف الصحي ستعيد تدريجيا بحر غزة إلى طبيعته نظيفا و"هذا ما سيلمسه المواطن خلال الأشهر المقبلة"، إضافة لتنظيف وادي غزة الذي يعتبر محمية طبيعية خالية من الملوثات، كذلك وقف التلوث الحاصل للخزان الجوفي الساحلي، ووقف التلوث البيئي للمحافظة على السلامة العامة.