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دولي

ريناوي زعبي تعلن نيّتها التصويت ضد تمديد أنظمة الطوارئ بالضفة مرة أخرى

ريناوي زعبي تعلن نيّتها التصويت ضد تمديد أنظمة الطوارئ بالضفة مرة أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت عضو (كنيست) غيداء ريناوي زعبي، اليوم الجمعة، نيّتها التصويت مرة اخرى ضد تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية يوم الاثنين المقبل في الهيئة العامة للكنيست.

وبحسب موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية)،  أوضحت زعبي أنه بإمكانها تفنيد ادعاء لابيد بأنه لم يكن هناك شيء فيما يخص الوعود التي قطعها لها الوزير يائير لابيد بشأن القريتين اقرث وكفر برعم.

ولفتت عضو (كنيست) الى أنها لم تحسم بعد أمرها بشأن مستقبلها السياسي. 

وكان النائب عن يامينا نير أورباخ اجتمع مع رئيس الوزراء نفتالي بينت الليلة الماضية لمناقشة الازمة الائتلافية وقال الطرفان في ختام اللقاء أنه كان جيدا وأنهما سيجتمعان مرة اخرى بعد غد الاحد، وقرر اورباخ عدم البقاء في الائتلاف الحكومي إذا لم يطرأ عليه تغيير في غضون أيام معدودة.

وقد فشل (كنيست) الإسرائيلي، خلال الأسبوع المنصرم، تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، حيث عارض مقترح القانون 58 عضواً بينما أيده 52 عضوا.








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