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أمنيون إسرائيليون :نحن نستعد للاستفزازات من قبل حزب الله حول منصة حقل التنقيب كاريش

أمنيون إسرائيليون :نحن نستعد للاستفزازات من قبل حزب الله حول منصة حقل التنقيب كاريش
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الجمعة، إننا "نستعد للاستفزازات من قبل حزب الله حول منصة حقل التنقيب كاريش".

وتابع المسؤولون وفق موقع (والا) الإسرائيلي، أنه "تحقيقا لهذه الغاية، خصص الجيش قوة لجمع المعلومات الاستخبارية المركزة، وزيادة عدد الطائرات بدون طيار في المنطقة، وجولات أمنية حول منطقة الحقل من أجل التحذير مما قد يحدث وإحباط أي حدث أو الرد بسرعة".

وحث المسؤولون الجيش على الاستعداد لسيناريوهات متطرفة بدءاً من محاولة مهاجمتها بطائرة مسيرة أو محاولة استهدافها مباشرة من خلال خلية أو حتى ضربها بصاروخ.

وأرسلت إسرائيل الأحد الماضي سفينة يونانية لاستخراج وتخزين الغاز إلى حقل "كاريش" على بعد نحو 80 كيلومترا غربي مدينة حيفا.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، إن "منصة كاريش للغاز تمثل أحد الأصول الإستراتيجية لإسرائيل وهي تقع في الأراضي الإسرائيلية"، داعية السلطات في لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس الخميس، إن الحزب قادر على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان، داعيا إدارة "السفينة اليونانية" إلى الانسحاب فورا.







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