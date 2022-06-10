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الاحتلال يعتقل شاباً بطولكرم ويسلم ثلاثة آخرين من بيت لحم استدعاءات للتحقيق

الاحتلال يعتقل شاباً بطولكرم ويسلم ثلاثة آخرين من بيت لحم استدعاءات للتحقيق
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من عزبة الطياح بمحافظة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد سوداني (26 عاما) بعد مداهمة منزله.

وفي ذات السياق، سلمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من بيت لحم استدعاءات لمراجعة المخابرات الإسرائيلية للتحقيق.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال سلمت كل من: محمد رزق، وطارق التعمري من منطقة "جبل الموالح" وسط بيت لحم، وأسيد الورديان، من جبل هندازة "شرقا"، استدعاءات لمراجعة المخابرات للتحقيق، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها .

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