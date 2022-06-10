قناة إسرائيلية تكشف أعراض الإصابات الجديدة بفايروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مرضى كورونا الجدد يعانون من أعراض أكثر ممن أصيبوا بطفرة الأوميكرون.



ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن رئيس نقابة أطباء العائلة الدكتور شلومو وينكر، قال إن "المرضى الجدد يفيدون بشعور عام أصعب من الانفلونزا، وبسعال مستمر وتعب يستمر عدة أيام".



وفي وقتٍ سابق، أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أنه قد لوحظ ارتفاع متدرج في الحالات التي بحاجة إلى تسرير في إسرائيل، وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل في الإصابات اليومية، حيث يرقد 332 مصابًا في مستشفيات البلاد، من بينهم 88 مصابًا بحالة خطيرة، و29 حالة خطيرة جدًا، بينما يستخدم 24 شخص بأجهزة تنفس اصطناعي، و218 إصابة بحالة طفيفة.







رام الله - دنيا الوطن